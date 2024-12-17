На выплату "єВідновлення" для ВПЛ направлено еще 15 млрд гривен

Для финансирования компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье по программе "єВідновлення" выделяется еще 15 млрд гривен. Эти средства смогут потратить на приобретение и ремонт жилья внутренне перемещенные лица. При этом общая потребность средств на программу составляет не менее 20-25 млрд гривен в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

По ее словам, кроме 4 млрд гривен, которые на программу "єВідновлення" заложили в госбюджете на 2025 год, дополнительно выделяется еще 15 млрд гривен. Но получить эти средства смогут ВПЛ, которые потеряли жилье.

"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей объявил о дополнительном финансировании программы "єВідновлення" в размере 15 миллиардов гривен. Это означает, что уже в этом году около 10 000 домохозяйств - а это не менее 30 000 украинцев - получат необходимую поддержку для восстановления собственного жилья", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что со старта программы в 2023 году общая сумма выплат на сегодня составляет 16,5 млрд грн. При этом, общая потребность в средствах на программу составляет в среднем 20-25 млрд гривен в год. Кроме этого, программу следует расширить для людей, чье жилье находится на временно-оккупированных территориях - технически программа для этого готова.

Следовательно, парламент и правительство и в дальнейшем будут искать возможности для финансирования программы. В частности, Банк развития Совета Европы, который участвовал в финансировании "єВідновлення" в этом году и выделил 100 млн евро, подтвердил свое участие в программе и на следующий год.

Кроме этого, добавила парламентарий, средства на программу можно будет привлечь от передачи Украине доходов от замороженных активов россиян за рубежом.

"Сейчас продолжаются переговоры о передаче этих средств. Надеюсь, что в 2025 году мы их получим. Половина из них может пойти на оборонные нужды, другая половина - на восстановление Украины. А поскольку программа "еВідновлення" - неотъемлемая часть восстановления Украины, вполне логично, что часть этих средств можно будет выделить под нужды программы", - отметила Шуляк.

Она также добавила, что изучаются возможности привлекать к выплатам средства, которые Украина будет получать в рамках реализации программы Ukraine Facility. Речь идет о финансировании в размере 50 млрд евро, которые будут поступать в Украину до 2027 года.