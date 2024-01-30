Виплати ВПО, крім деяких категорій, скасували з 1 березня: деталі постанови уряду

Кабінет міністрів оприлюднив постанову щодо скасування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з 1 березня 2024 року. Виплати продовжать отримувати пенсіонери та деякі інші категорії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 26 січня 2024 р. № 94 .

Згідно з документом, виплата ВПО продовжується автоматично з 1 лютого 2024 року на один місяць без додаткового звернення для осіб, у яких у січні 2024 р. закінчився шестимісячний період отримання такої допомоги.

Допомога пенсіонерам, особам з інвалідністю та дітям-сиротам

Виплата допомоги продовжується на другий шестимісячний період автоматично:

особам, які втратили працездатність, зокрема які досягли пенсійного віку, та отримують пенсію, розмір якої не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 9444 гривні),

особам з інвалідністю I чи II групи, дитині з інвалідністю віком до 18 років, дитині, хворій на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, що підтверджується документально;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком до 23 років, зокрема таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Виплати малозабезпеченим

Допомога призначається на другий шестимісячний період, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї протягом тримісячного періоду не перевищує 9444 гривень та у разі, коли:

у складі сім’ї або серед отримувачів допомоги є непрацююча особа працездатного віку, яка здійснює догляд за дитиною до 14 років, або в сім’ї виховується троє і більше дітей віком до 18 років, та фактичним місцем проживання (перебування) такої сім’ї є території, на яких ведуться бойові дії або території можливих бойових дій, у закладах дошкільної освіти та/або закладах загальної середньої освіти відсутні місця або навчання проводиться он-лайн (повністю або частково).

Соціальна допомога може бути призначена на сім’ю, якщо у складі сім’ї є кілька непрацюючих працездатних осіб. Такі особи повинні на момент подання заяви на призначення допомоги бути зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або перебувати на обліку в центрі зайнятості як такі, що шукають роботу.

Якщо особа не здійснила заходи, що сприяють її зайнятості, або не зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна, або не стала на облік в центрі зайнятості як така, що шукає роботу протягом двох місяців з дня призначення допомоги, або знялася з обліку в центрі зайнятості, виплата допомоги припиняється з місяця, що настає після закінчення двомісячного строку.

Виплати для ВПО

Нагадаємо, з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Зараз виплати отримують близько 2,5 млн осіб. Очікується, що після рішення уряду їх будуть отримувати 1,5 млн осіб.