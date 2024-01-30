Выплаты ВПЛ, кроме некоторых категорий, отменили с 1 марта: детали постановления Кабмина

Кабинет министров обнародовал постановление об отмене помощи на проживание внутри перемещенным лицам с 1 марта 2024 года. Выплаты продолжат получать пенсионеры и некоторые другие категории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 26 января 2024 г. №94 .

Согласно документу, выплата ВПЛ продолжается автоматически с 1 февраля 2024 года на один месяц без дополнительного обращения для лиц, у которых в январе 2024 года закончился шестимесячный период получения такой помощи.

Помощь пенсионерам, лицам с инвалидностью и детям-сиротам

Выплата пособия продолжается на второй шестимесячный период автоматически:

лицам, потерявшим трудоспособность, в частности достигшим пенсионного возраста, и получающим пенсию, размер которой не превышает четырех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 9444 гривны),

лицам с инвалидностью I или II группы, ребенку с инвалидностью в возрасте до 18 лет, ребенку, больному тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, получившей тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, которой не установлена инвалидность, что подтверждается документально;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа в возрасте до 23 лет, в частности, находящимся в детских домах семейного типа и приемных семьях, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Выплаты малообеспеченным

Помощь назначается на второй шестимесячный период, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье в течение трехмесячного периода не превышает 9444 гривен и в случае:

в составе семьи или среди получателей пособия есть неработающее лицо трудоспособного возраста, которое осуществляет уход за ребенком до 14 лет, или в семье воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет, и фактическим местожительством (нахождением) такой семьи. есть территории, на которых ведутся боевые действия или территории возможных боевых действий, в учреждениях дошкольного образования и/или заведениях общего среднего образования отсутствуют места или обучение проводится он-лайн (полностью или частично).

Социальная помощь может быть назначена на семью, если в составе семьи есть несколько неработающих трудоспособных лиц. Такие лица должны на момент подачи заявления на назначение пособия быть зарегистрированы в центре занятости как безработные или состоять на учете в центре занятости как ищущие работу.

Если лицо не осуществило меры, способствующие его занятости, либо не зарегистрировалось в центре занятости как безработное, либо не стало на учет в центре занятости как ищущее работу в течение двух месяцев со дня назначения помощи, либо снялось с учета в центре занятости, выплата пособия прекращается с месяца, наступающего по истечении двухмесячного срока.

Выплаты для ВПЛ

Напомним, из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.

Сейчас выплаты получают около 2,5 млн человек. Ожидается, что после решения правительства их будут получать 1,5 млн человек.