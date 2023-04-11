Виплати військовим у тилу. У Раді заблокували закон про підвищення надбавок

У Верховну раду внесли проект постанови, який тимчасово блокує повернення виплат військовим у тилу в розмірі 30 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

Проектом постанови пропонується скасувати рішення нардепів, які вчора, 10 квітня, схвалили повернення виплат 30 тисяч гривень для військових у тилу. Поки таку ініціативу не розглянуть парламентарі, голова Верховної ради Руслан Стефанчук не зможе підписати закон про повернення виплат і, відповідно, він не набуде чинності. Варто зауважити, що ініціатором проекту постанови є депутат від партії "Голос", секретар бюджетного комітету Володимир Цабаль.