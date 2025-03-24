Виплати "тисячі Зеленського" завершено, але частина українців ще отримає гроші

"Уряд завершив виплати "Зимової єПідримки" за заявками в "Дії" і через банки-партнери", - ідеться в повідомленні відомства.

Там уточнили, що в період із 13 до 28 лютого українці отримали 703 млн гривень допомоги. Серед них - 124,5 тисячі виплат на дітей.

"Допомогою скористалися 14,4 млн громадян. Близько 60% коштів українці витратили на комунальні послуги. Також купували ліки українського виробництва, підтримували українське книговидання та донатали на ЗСУ. Використовувати кошти можна до кінця 2025 року, зокрема на підтримку армії", - зазначила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Заявки на виплати приймали до 28 лютого. Ті заявки, які подавали через "Укрпошту", будуть опрацьовані до кінця квітня.