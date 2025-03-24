Виплати "тисячі Зеленського" завершено, але частина українців ще отримає гроші

В Україні завершили виплати тисячі гривень у рамках програми "Зимова єПідримка". Але деяким українцям пообіцяли виплатити гроші пізніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.
"Уряд завершив виплати "Зимової єПідримки" за заявками в "Дії" і через банки-партнери", - ідеться в повідомленні відомства.
Там уточнили, що в період із 13 до 28 лютого українці отримали 703 млн гривень допомоги. Серед них - 124,5 тисячі виплат на дітей.
"Допомогою скористалися 14,4 млн громадян. Близько 60% коштів українці витратили на комунальні послуги. Також купували ліки українського виробництва, підтримували українське книговидання та донатали на ЗСУ. Використовувати кошти можна до кінця 2025 року, зокрема на підтримку армії", - зазначила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Заявки на виплати приймали до 28 лютого. Ті заявки, які подавали через "Укрпошту", будуть опрацьовані до кінця квітня.
Нагадаємо, наприкінці осені для громадян України пообіцяли грошову допомогу в розмірі тисячі гривень.
Українці могли отримати таку допомогу від держави не тільки через "Дію", а й офлайн. Така можливість була передбачена для пенсіонерів та людей з інвалідністю.
Також деякі українці могли отримати грошову допомогу через банк.
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