Виплати та ще 15 днів відпустки: Зеленський розповів про важливі рішення для військових

Українські воїни додатково отримають 15 днів відпустки. Також підписано важливий закон про виплати для захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.
Голова держави зазначив, що підписав закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам і рідним воїнів.
Також Зеленський розповів, що погодив із військовим командуванням рішення про додаткові 15 днів відпустки для українських захисників. У серпні таке нововведення має запрацювати.
При цьому було ухвалено закон, який дає більше можливостей ветеранським підприємствам. Таким чином, день був результативним, підсумував глава держави.
Нагадаємо, раніше юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Артем Бродюк розповів у коментарі РБК-Україна, що основна відпустка для військових може тривати не більше 30 днів.
Відпустку можна отримати тільки за тієї умови, що одночасно в підрозділі відсутні не більше 30% від усіх військовослужбовців.