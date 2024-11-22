Виплати сім'ям цивільних, які загинули при захисті України, збільшать до 15 млн гривень

Кабінет міністрів пропонує встановити на рівні закону виплату 15 млн гривень родинам цивільним, які загинули при захисті України від агресії Росії.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

Як зазначив Шмигаль, уряд подає до Верховної Ради законопроєкт, який стосується справедливого підходу до визначення виплат родинам загиблих захисників.

Прем'єр нагадав, що га початку повномасштабної війни багато українців взяли зброю до рук та захищали державу в статусі цивільних осіб.

"Для родин таких загиблих цивільних передбачена виплата в розмірі 1,9 млн гривень. Ми пропонуємо збільшити її до 15 млн гривень, і вважаємо, що це правильно і справедливо", - сказав Шмигаль.

Деталі проєкту закону

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, уряд схвалив проєкт змін до закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо призначення одноразової грошової допомоги.

Проєктом передбачена виплата 15 млн гривень родинам цивільних осіб, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року загинули під час участі у заходах оборони України разом із військовими формуваннями.

Крім того, пропонується встановити доплату до 15 млн гривень тим, хто отримав меншу суму.

Виплати сім'ям загиблих захисників

Раніше Кабінет міністрів затвердив новий Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності військових.

Для призначення та виплати одноразової грошової допомоги заявник подає до Мінветеранів заяву. Заява може подаватися: у паперовій формі; в електронній формі у разі наявності технічної можливості через Портал Дія або через Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Крім того, продовжує діяти постанова Кабміну від 28 лютого 2022 року № 168, за якою "розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця в період воєнного стану під час виконання ним обов’язків військової служби не може становити менше 15 млн гривень".