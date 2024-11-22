Выплаты семьям гражданских, погибших при защите Украины, увеличат до 15 млн гривен
Кабинет министров предлагает установить на уровне закона выплату 15 млн гривен семьям гражданским, погибшим при защите Украины от агрессии России.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе заседания правительства.
Как отметил Шмыгаль, правительство представляет в Верховную Раду законопроект, касающийся справедливого подхода к определению выплат семьям погибших защитников.
Премьер напомнил, что с начала полномасштабной войны многие украинцы взяли оружие в руки и защищали государство в статусе гражданских лиц.
"Для семей таких погибших гражданских предусмотрена выплата в размере 1,9 млн. гривен. Мы предлагаем увеличить ее до 15 млн гривен, и считаем, что это правильно и справедливо", - сказал Шмыгаль.
Детали проекта закона
Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство одобрило проект изменений в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" о назначении единовременной денежной помощи.
Проектом предусмотрена выплата 15 млн гривен семьям гражданских лиц, с 24 февраля по 25 марта 2022 года погибших во время участия обороне Украины вместе с военными формированиями.
Кроме того, предлагается установить доплату до 15 млн гривен тем, кто получил меньшую сумму.
Выплаты семьям погибших защитников
Ранее Кабинет министров утвердил новый Порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности военных.
Для назначения и выплаты единовременного пособия заявитель подает в Минветеранов заявление. Заявление может подаваться: в бумажной форме; в электронной форме при наличии технической возможности через Портал Дія или через Единый государственный реестр ветеранов войны.
Кроме того, продолжает действовать постановление Кабмина от 28 февраля 2022 года № 168, согласно которому "размер единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего в период военного положения во время исполнения им обязанностей военной службы не может составлять менее 15 млн гривен ".