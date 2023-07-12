Виплати продовжать не всім: Кабмін змінив порядок допомоги ВПО

Кабінет міністрів змінив порядок призначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зараз допомогу отримують 2,6 млн українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
Зокрема, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 місяців, до кінця січня 2024 року.
Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами у розмірах для осіб з інвалідністю та дітей - 3 тис. грн та для інших осіб - 2 тис. грн.
Відповідно, виплати не продовжуватимуться особам, які:
Крім того, виплати не продовжуватимуться особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.
У Мінсоцполітики звертають увагу, що громадянам для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично.
З 1 вересня допомога не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати
А саме, з 1 вересня 2023 року виплату буде припинено тим ВПО, які:
Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди, він може оскаржити таке рішення.
Постановою надано можливість отримувати допомогу ВПО, у яких народились діти після переміщення. Це врегулює проблему, яка виникала з отриманням допомоги на дітей, які народились у ВПО після переміщення і, відповідно, їхнє зареєстроване місце проживання співпадало з місцем задекларованого місця проживання їхніх батьків (місця, куди переїхали ВПО).
Також відтепер особа зможе дистанційно відмовитись від статусу внутрішньо переміщеної особи, без особистого звернення до органу соціального захисту населення.
Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватись 15 та 28 числа кожного місяця.
Мінсоцполітики звертає увагу, що нові критерії для отримання допомоги не впливають на отриману допомогу до 1 серпня 2023 року.
Також для внутрішньо переміщених осіб, які вперше звернуться по отримання допомоги після 1 серпня, допомога призначається на шість місяців та буде виплачуватися щомісячно одному з членів сім’ї з розрахунку на кожного члена сім'ї:
Для таких родин допомога може бути призначена сім'ї ще на 1 шестимісячний період, якщо в родині є:
Але допомога не призначатиметься, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член родини здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тис. грн одним платежем.
Нагадаємо, у цілому для соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд гривень Найбільшим з соціальних допомог, запланованих у 2023 році, є допомога внутрішньо переміщеним особам - 57,6 млрд гривень. Очікується, що 1,9 млн ВПО отримають допомогу у 2023 році. Середній розмір становитиме 2500 гривень.
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