UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Виплати за пошкоджене житло: скільки заяв подали за перший тиждень

Фото: понад 10 тисяч українців подали заяви на "єВідновлення" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українці за тиждень подали понад 10 тисяч заяв на отримання грошей для відновлення пошкодженого війною житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду.

Програма "єВідновлення" для виплати компенсації за пошкоджене житло працює вже тиждень. За цей період українці подали 10 440 заяв.

Понад 56% заяв стосуються допомоги щодо відновлення квартири, 43,4% - приватного будинку. Менше 1% заяв - інших житлових приміщень.

Далі при органах місцевого самоврядування будуть створені комісії, які опрацюють заяви та розпочнуть огляд житла. Станом на 17 травня в Україні вже створили 108 таких комісій.

Що відомо про "єВідновлення"

Нагадаємо, в Україні запустилт програму "єВідновлення" для виплати коштів за пошкоджене та зруйноване війною житло. Подати онлайн-заяву можна в "Дії", попередньо оформивши спеціальну карту у банку, куди нарахують кошти.

На першому етапу уряд буде виплачувати кошти українцям, чиї домівки потребують косметичного ремонту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДиявиплатиВійна в УкраїніВійна Росії проти України