Выплаты за поврежденное жилье: сколько заявлений подали за первую неделю

Программа "єВідновлення" для выплаты компенсации за поврежденное жилье работает уже неделю. За этот период украинцы подали 10440 заявлений.

Более 56% заявлений касаются помощи по восстановлению квартиры, 43,4% - частного дома. Меньше 1% заявлений - других жилых помещений.

Далее при органах местного самоуправления будут созданы комиссии, которые проработают заявления и приступят к осмотру жилья. По состоянию на 17 мая в Украине уже создано 108 таких комиссий.

Что известно о "єВідновлення"

Напомним, в Украине запустит программу "єВідновлення" для выплаты средств за поврежденное и разрушенное войной жилье. Подать онлайн-заявление можно в "Дії", предварительно оформив специальную карту в банке, куда начислят средства.

На первом этапе правительство будет выплачивать средства украинцам, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте.

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