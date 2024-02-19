Виплати у Польщі: які програми підтримки українців продовжать до 30 червня

Сенат Польщі 15 лютого схвалив продовження дії спецзакону про допомогу українцям без змін до 30 червня 2024 року. Це означає, що для українських біженців зберігається низка пільг.

Які програми підтримки для втікачів від війни продовжать ще на 4 місяці, РБК-Україна розповідає з посиланням на uapl.info .

Які виплати та пільги діятимуть до 30 червня

Соціальні та сімейні виплати для українців, які мають право на PESEL UKR, будуть продовжені в Польщі до 30 червня 2024 року. Зокрема, йдеться про:

виплати в рамках програми Rodzina 800+: 800 злотих (7563 грн) на дитину щомісяця до досягнення 18 років;

12 000 злотих (113 441 грн) на дитину в рамках програми "Сімейний опікунський капітал" (Rodzinny kapitał opiekuńczy), які надаються на другу і кожну наступну дитину віком 12-35 місяців;

кошти в рамках програми Dobry Start (більш відома як 300+) (2836 грн) – одноразова щорічна допомога на шкільне приладдя.

сімейна допомога (zasiłek rodzinny) малозабезпеченим та додаткові виплати до сімейної допомоги;

одноразова допомога у зв'язку з вагітністю та пологами: так звана Becikowe (1000 злотих – 9453 грн);

опікунська допомога по догляду: дві допомоги по догляду (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne), спеціальна допомога по догляду (specjalny zasiłek opiekuńczy);

допомога опікуну;

батьківська допомога (1000 злотих).

Фото: Оформлення статусу в Польщі (gettyimages.com)

Яка ще підтримка діятиме для українців у 2024 році

Окрім сімейних допомог та соціальних виплат, до 30 червня 2024 року буде продовжено дію низки програм підтримки українців зі статусом тимчасового захисту в Польщі.

Зокрема, для українців із PESEL UKR буде продовжено:

доступ до медичних послуг та системи охорони здоров'я;

можливість відкривати та вести бізнес за правилами, що застосовуються до громадян Республіки Польща;

спеціальні правила продовження терміну легального перебування громадян України, продовження терміну дії польських документів та права на в'їзд і перебування на території Польщі;

програму 40+, яка передбачає, що 40 злотих на добу виплачується будь-якому суб'єкту, в тому числі фізичній особі, який надає послуги з розміщення та харчування громадянам України максимум упродовж 120 днів.

Окремі положення щодо університетів, студентів, викладачів та дослідників, які в’їжджають з території України, продовжать до 30 червня 2024 року.

Крім того, законопроект передбачає продовження ще на один рік дії пільгових положень польського законодавства :

податок на доходи фізичних осіб;

податок на прибуток підприємств.

Фото: Продовжується термін дії польських документів українців (gettyimages.com)

Які зміни планують запровадити для українців із тимчасовим захистом

Вже розпочався детальний аналіз програми виплат, державної допомоги та підтримки для українців з 1 липня 2024 року по 4 березня 2025 року. Напрацьовані зміни будуть включені до наступної редакції спеціального закону про тимчасовий захист українців у Польщі, який набуде чинності у другій половині 2024 року.

У найближчі два місяці польська влада проведе обговорення, які права, програми підтримки та допомоги, а також виплати будуть доступні українцям зі статусом UKR після 1 липня 2024 року.

За попередніми підрахунками, загальні бюджетні витрати на реалізацію положень спецзакону про допомогу українцям у Польщі зростуть з 4,3 млрд злотих до 6,165 млрд злотих.