Выплаты в Польше: какие программы поддержки украинцев продлят до 30 июня
Сенат Польши 15 февраля одобрил продление спецзакона о помощи украинцам без изменений до 30 июня 2024 года. Это значит, что для украинских беженцев сохраняется ряд льгот.
Какие программы поддержки для бежавших от войны продлят еще на 4 месяца, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на uapl.info.
Какие выплаты и льготы будут действовать до 30 июня
Социальные и семейные выплаты украинцам, которые имеют право на PESEL UKR, будут продлены в Польше до 30 июня 2024 года. В частности, речь идет о:
- выплаты в рамках программы Rodzina 800+: 800 злотых (7563 грн) на ребенка ежемесячно до достижения 18 лет;
- 12 000 злотых (113 441 грн) на ребенка в рамках программы "Семейный опекунский капитал" (Rodzinny kapitał opiekuńczy), которые предоставляются на второго и каждого последующего ребенка в возрасте 12-35 месяцев;
- средства в рамках программы Dobry Start (более известная как 300+) (2836 грн) – одноразовая ежегодная помощь на школьные принадлежности.
- семейная помощь (zasiłek rodzinny) малообеспеченным и дополнительные выплаты к семейной помощи;
- единовременная помощь в связи с беременностью и родами: так называемая Becikowe (1000 злотых – 9453 грн);
- попечительская помощь по уходу: две пособия по уходу (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne), специальная помощь по уходу (specjalny zasiłek opiekuńczy);
- помощь опекуну;
- родительская помощь (1000 злотых).
Фото: Оформление статуса в Польше (gettyimages.com)
Какая еще поддержка будет действовать для украинцев в 2024 году
Кроме семейных пособий и социальных выплат, до 30 июня 2024 будет продолжено действие ряда программ поддержки украинцев со статусом временной защиты в Польше.
В частности, для украинцев с PESEL UKR будут продолжены:
- доступ к медицинским услугам и системе здравоохранения;
- возможность открывать и вести бизнес по правилам, применяемым к гражданам Республики Польша;
- специальные правила продления срока легального пребывания граждан Украины, продления срока действия польских документов и права на въезд и пребывание на территории Польши;
- программа 40+, которая предусматривает, что 40 злотых в сутки выплачивается любому субъекту, в том числе физическому лицу, предоставляющему услуги по размещению и питанию гражданам Украины максимум в течение 120 дней.
Отдельные положения по университетам, студентам, преподавателям и исследователям, въезжающим с территории Украины, продлят до 30 июня 2024 года.
Кроме того, законопроект предусматривает продление еще на один год действие льготных положений польского законодательства:
- налог на доходы физических лиц;
- налог на прибыль компаний.
Фото: Продлевается срок действия польских документов (gettyimages.com)
Какие изменения планируют ввести для украинцев со временной защитой
Уже начался детальный анализ программы выплат, государственной помощи и поддержки для украинцев с 1 июля 2024 года до 4 марта 2025 года. Наработанные изменения будут включены в следующую редакцию специального закона о временной защите украинцев в Польше, который вступит в силу во второй половине 2024 года.
В ближайшие два месяца польские власти проведут обсуждения, какие права, программы поддержки и помощи, а также выплаты будут доступны украинцам со статусом UKR после 1 июля 2024 года.
По предварительным подсчетам, общие бюджетные расходы на реализацию положений спецзакона о помощи украинцам в Польше возрастут с 4,3 млрд злотых до 6,165 млрд злотых.
Напомним, мы писали, как повлияет на беженцев в Польше изменение правил временной защиты. С декабря украинцы стали активнее подавать документы на оформление вида на жительство.
Также мы рассказывали, что украинцы массово выезжают из Польши. Только в декабре из системы социального страхования выбыли около 7 тысяч граждан Украины.
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