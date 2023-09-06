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Выплаты пленных могут отдавать их семьям: Шуляк рассказала о принятых ВРУ изменениях

Среда 06 сентября 2023 18:21
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Выплаты пленных могут отдавать их семьям: Шуляк рассказала о принятых ВРУ изменениях Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Сергей Новиков

Верховная рада поддержала законопроект №9638 об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц, который, в частности, предусматривает передачу зарплат пленным их семьям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Законопроектом предлагается сохранять денежное довольствие лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах и возможности выплаты их семьям. Кроме сдавшихся в плен добровольно", - рассказала Елена Шуляк.

Да, в проекте закона предлагается:

  • уточнение порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;
  • уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели (смерти) военнослужащих и полицейских;
  • усовершенствование порядка выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.

"Во время военного положения военные и полицейские не могут в полной мере использовать свои отпуска. Именно поэтому документ предлагает за неиспользованные дни выплачивать им денежную компенсацию. В случае гибели или смерти эти деньги выплачивать семье - жене или мужу, детям, родителям", - резюмировала Шуляк.

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Елена Шуляк Верховная рада
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