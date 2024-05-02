Виплати нараховують, але на картці "порожньо". У Кабміні зробили важливу заяву для пенсіонерів

"Потрібно було підтвердити свою особу в один зі зручних способів, онлайн або офлайн. Це необхідно для того, щоб перевірити, чи дійсно кошти від держави отримує саме та особа, якій вони призначені", - йдеться у повідомленні.

Частині пенсіонерів, які не вийшли на зв'язок з Пенсійним фондом в період з 1 липня 2023 року по 31 березня 2024 року, - пенсійні виплати продовжують нараховуватись, але тимчасово, до моменту проходження ідентифікації, не перераховуються на банківські картки.

"Тож звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію: це можна зробити і зараз. Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде продовжена", - йдеться у повідомленні.

Пенсія виплачуватиметься з урахуванням коштів за всі місяці, за які людина не отримувала її через непроходження ідентифікації.

При цьому зазначається, що якщо пенсіонер з-поміж ВПО пройшов ідентифікацію, але не отримав пенсію у квітні, - фінансування виплати буде поновлено у найближчий період, після надходження до Пенсійного фонду інформації про встановлення особи.

Як пройти ідентифікацію

Для того, щоб пройти ідентифікацію, є кілька варіантів: