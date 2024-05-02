Выплаты начисляют, но на карточке "пусто". В Кабмине сделали важное заявление для пенсионеров

"Нужно было подтвердить свое лицо одним из удобных способов, онлайн или офлайн. Это необходимо для того, чтобы проверить, действительно ли средства от государства получает именно то лицо, которому они назначены", - говорится в сообщении.

Части пенсионеров, которые не вышли на связь с Пенсионным фондом в период с 1 июля 2023 по 31 марта 2024, - пенсионные выплаты продолжают начисляться, но временно, до момента прохождения идентификации, не перечисляются на банковские карты.

"Поэтому обращаем внимание пенсионеров, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию: это можно сделать и сейчас. После прохождения идентификации выплата пенсии будет продлена", - говорится в сообщении.

Пенсия будет выплачиваться с учетом средств за все месяцы, за которые человек не получал его из-за непрохождения идентификации.

При этом отмечается, что если пенсионер среди ВПЛ прошел идентификацию, но не получил пенсию в апреле, - финансирование выплаты будет возобновлено в ближайший период, после поступления в Пенсионный фонд информации об установлении личности.

Как пройти идентификацию

Для того чтобы пройти идентификацию, есть несколько вариантов: