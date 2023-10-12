Виплати компенсації за пошкоджене житло в рамках "єВідновлення" погодили по 74% заяв, - Шуляк

При цьому більше половини - 26556 заяв, вже опрацьовано. З них по 74% заяв погоджено виплату на загальну суму в 1,7 млрд гривень - на 21% більше, ніж два тижні тому.

"Загалом, станом на 11 жовтня вже виплачено компенсацію за пошкоджене майно по 16674 заяв на суму в 1,4 млрд гривень. Відмовлено у компенсації по 13% всіх поданих заяв", - зазначила вона.

За її словами, найбільша сума виплат по пошкодженому житлу у Харківській області - 460 млн гривень. На другому місці Київська область - тут сплачено 367 млн гривень. На третьому місці Миколаївська область з 68 млн гривень. Разом на ці три області припадає більше половини всіх виплат по Україні. Середній чек по пошкодженому майну зараз складає 11537 гривень, при цьому на початку вересня 2023 року він становив 12000 гривень, тобто є тенденція до зменшення.

По компенсаціям за знищене майно динаміка теж позитивна - за останні два тижні кількість поданих на неї заяв збільшилась на 17% і складає сьогодні вже 4314 заяв, зазначила Шуляк. Десяту частину - 492 заяви, вже опрацювали.

"По 308 заявам, на жаль, були відмови, але позитивне рішення прийняли у 184 випадках. Тобто на сьогодні вже сформовано 184 житлові сертифікати загальною сумою в 331 млн гривень, які власники знищеного житла обміняють на нове. При цьому, станом на 2 жовтня вже було сформовано перші 100 сертифікатів, а значить за минулі 10 днів їх кількість зросла на 84%. І якщо два тижні назад середня сума сертифікату складала 1,4 млн гривень, то станом на 11 жовтня вона на 28% вище - 1,8 млн гривень”, - зауважила нардеп.

За її словами, найвищий процент опрацювання заяв на компенсації по програмі "єВідновлення" за знищене житло наразі в Києві - тут розглянули і прийняли рішення по 74,19% заяв. На другому місці Житомирська область - тут опрацювали 48% заяв. На третьому Донецька з 31,52% заяв.

При цьому, найбільше позитивних рішень по компенсації за знищене житло і, відповідно, сформованих житлових сертифікатів у Харківській області - 56 сертифікатів на суму в 82 млн гривень. На другому місці - Київська область, де сформовано 45 сертифікатів на загальну суму в 152 млн гривень. На третьому місці Миколаївська область з 11 житловими сертифікатами на суму в 13 млн гривень”, - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, 5 жовтня Верховна рада сьогодні проголосувала за виплату компенсацій українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене в результаті війни житло.

Виплати по новій формі компенсацій почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року. Їх механізм буде таким самим, як і по іншим категоріям єВідновлення: заяву потрібно буде подати через "Дію", потім її розгляне комісія та визначить розмір виплати.