Выплаты компенсации за поврежденное жилье в рамках "єВідновлення" согласовали по 74% заявлений, - Шуляк

При этом более половины - 26556 заявлений, уже проработано. Из них по 74% заявлений согласована выплата на общую сумму в 1,7 млрд гривен - на 21% больше, чем две недели назад.

"В целом, по состоянию на 11 октября уже выплачена компенсация за поврежденное имущество по 16674 заявлениям на сумму в 1,4 млрд гривен. Отказано в компенсации по 13% всех поданных заявлений", - отметила она.

По ее словам, самая большая сумма выплат по поврежденному жилью в Харьковской области - 460 млн гривен. На втором месте Киевская область - здесь уплачено 367 млн гривен. На третьем месте Николаевская область с 68 млн. гривен. Итого на эти три области приходится более половины всех выплат по Украине. Средний чек по поврежденному имуществу сейчас составляет 11537 гривен, при этом в начале сентября 2023 он составлял 12000 гривен, то есть тенденция к уменьшению.

По компенсациям за уничтоженное имущество динамика тоже положительна – за последние две недели количество поданных на нее заявлений увеличилось на 17% и составляет сегодня уже 4314 заявлений, отметила Шуляк. Десятую часть – 492 заявления, уже проработали.

"По 308 заявлениям, к сожалению, были отказы, но положительное решение приняли в 184 случаях. То есть на сегодня уже сформировано 184 жилищных сертификата общей суммой в 331 млн гривен, которые владельцы уничтоженного жилья обменяют на новое. При этом, по состоянию на 2 октября уже было сформировано первые 100 сертификатов, а значит, за прошедшие 10 дней их количество выросло на 84%, и если две недели назад средняя сумма сертификата составляла 1,4 млн гривен, то по состоянию на 11 октября она на 28% выше - 1,8 млн гривен ”, - отметила нардеп.

По ее словам, самый высокий процент обработки заявлений на компенсации по программе "єВідновлення" за уничтоженное жилье сейчас в Киеве - здесь рассмотрели и приняли решение по 74,19% заявлений. На втором месте Житомирская область - здесь обработали 48% заявлений. На третьем - Донецка с 31,52% заявлений.

При этом больше всего положительных решений по компенсации за уничтоженное жилье и, соответственно, сформированных жилищных сертификатов в Харьковской области - 56 сертификатов на сумму в 82 млн гривен. На втором месте - Киевская область, где сформировано 45 сертификатов на общую сумму в 152 млн гривен. На третьем месте Николаевская область с 11 жилищными сертификатами на сумму 13 млн гривен”, - подытожила Шуляк.

Напомним, 5 октября Верховная рада сегодня проголосовала за выплату компенсаций украинцам, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное в результате войны жилье.

Выплаты по новой форме компенсаций начнутся с 1 января 2024 года. Их механизм будет таким же, как и по другим категориям єВідновлення: заявление нужно будет подать через "Дію", затем его рассмотрит комиссия и определит размер выплаты.