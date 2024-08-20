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Виплати до Дня Незалежності отримають майже півмільйона пенсіонерів

Фото: Допомогу до Дня Незалежності отримають 471 тис. пенсіонерів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України включив у виплатні документи серпня суми на виплату одноразової допомоги до Дня Незалежності для 471 тис. пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

"Пенсіонери, які мають право на таку виплату, отримують її разом із пенсією в серпні у визначену дату виплати", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у ПФУ, кошти на виплату допомоги військовослужбовцям та іншим особам, які належать до ветеранів війни, проходять службу та не є пенсіонерами, ПФУ перераховує на підставі поданих заявок на рахунки військових частин, установ, організацій, де особи проходять службу.

Іншим особам, які мають право на разову грошову виплату і які не є пенсіонерами та не перебувають на службі, допомога виплачується за їхнім зверненнями до ПФУ з документами, що підтверджують право на таку виплату, та даними про поточний рахунок, відкритий на ім’я особи в уповноваженому банку. 

"Подати заявку / заяву на разову грошову виплату до Дня Незалежності України можна до 1 жовтня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Виплати до Дня Незалежності

Нагадаємо, у 2024 році до Дня Незалежності деякі категорії українців зможуть отримати разову допомогу від 450 до 3100 гривень.

Разова грошова виплата до Дня Незалежності України виплачується до 24 серпня 2024 р. у таких розмірах:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

- I групи - 3100 гривень;

- II групи - 2900 гривень;

- III групи - 2700 гривень;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 1000 гривень;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 3100 гривень;

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 650 гривень;

учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 450 гривень.

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