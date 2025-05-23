Виплати до Дня Незалежності: коли та кому потрібно подати заяву

Частина українців зможуть отримати одноразову допомогу до Дня Незалежності в сумі від 450 до 3100 гривень. Виплати буде проводити Пенсійний фонд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.
За рішенням уряду, у 2025 році механізм виплати допомоги до Дня Незалежності такий самий, як і торік.
Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно
За даними ПФУ, ветеранам війни, які проходять службу / працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу / працюють, на підставі поданих роботодавцями заявок.
"Якщо ви не є пенсіонером та проходите службу / працюєте, то переконайтеся, що роботодавець має документи про вашу належність до ветеранів війни", - наголосили у ПФУ.
Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу / не працює, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.
Заяви подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2025 року.
У заяві (довільної форми) зазначаються реквізити документів, що підтверджують особу; номер банківського рахунка для одержання виплати; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.
До заяви додаються:
Подати заяву на виплату можна в один зі способів:
Нагадаємо, виплати до Дня Незалежності становитимуть від 450 гривень до 3100 гривень. Гроші отримають сотні тисяч українців.
Разова грошова виплата до Дня Незалежності України виплачується до 24 серпня 2025 у таких розмірах:
особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 1 000 гривень;
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 3 100 гривень;
членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 650 гривень;
учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 450 гривень.
Грошова допомога до Дня Незалежності виплачується українцям щороку. У 2024 році серед тих, хто отримав гроші, було 471 тис. пенсіонерів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.