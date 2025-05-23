Виплати до Дня Незалежності: коли та кому потрібно подати заяву

За рішенням уряду, у 2025 році механізм виплати допомоги до Дня Незалежності такий самий, як і торік.

Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно

За даними ПФУ, ветеранам війни, які проходять службу / працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу / працюють, на підставі поданих роботодавцями заявок.

"Якщо ви не є пенсіонером та проходите службу / працюєте, то переконайтеся, що роботодавець має документи про вашу належність до ветеранів війни", - наголосили у ПФУ.

Кому потрібно подавати заяву

Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу / не працює, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.

Заяви подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2025 року.

У заяві (довільної форми) зазначаються реквізити документів, що підтверджують особу; номер банківського рахунка для одержання виплати; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.

До заяви додаються:

копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (при особистому зверненні пред’являються оригінали);

копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи (при особистому зверненні - оригінали).

Подати заяву на виплату можна в один зі способів:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим / зареєстрованим місцем проживання (перебування);

поштою - на адресу територіального органу Пенсійного фонду України;

онлайн - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Рішення уряду

Нагадаємо, виплати до Дня Незалежності становитимуть від 450 гривень до 3100 гривень. Гроші отримають сотні тисяч українців.

Разова грошова виплата до Дня Незалежності України виплачується до 24 серпня 2025 у таких розмірах:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

І групи - 3 100 гривень;

II групи - 2 900 гривень;

ІII групи - 2 700 гривень;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 1 000 гривень;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 3 100 гривень;

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 650 гривень;

учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 450 гривень.