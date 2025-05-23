Выплаты ко Дню Независимости: когда и кому нужно подать заявление

Часть украинцев смогут получить единовременную помощь ко Дню Независимости в сумме от 450 до 3100 гривен. Выплаты будет проводить Пенсионный фонд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
По решению правительства, в 2025 году механизм выплаты помощи ко Дню Независимости такой же, как и в прошлом году.
Пенсионерам, которые имеют право на такую выплату, денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией. Для проведения такой выплаты пенсионерам дополнительно обращаться не нужно
По данным ПФУ, ветеранам войны, которые проходят службу/работают и не являются пенсионерами, средства будут направлены на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу/работают, на основании поданных работодателями заявок.
"Если вы не являетесь пенсионером и проходите службу / работаете, то убедитесь, что работодатель имеет документы о вашей принадлежности к ветеранам войны", - отметили в ПФУ.
Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером и не проходит службу / не работает, для получения помощи нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
Заявления подаются до 1 августа текущего года. Если возможность подать заявление в указанный срок отсутствует, это можно сделать до 1 октября 2025 года.
В заявлении (произвольной формы) указываются реквизиты документов, подтверждающих личность; номер банковского счета для получения выплаты; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии) и реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение денежной выплаты.
К заявлению прилагаются:
Подать заявление на выплату можно одним из способов:
Напомним, выплаты ко Дню Независимости составят от 450 гривен до 3100 гривен. Деньги получат сотни тысяч украинцев.
Разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины выплачивается до 24 августа 2025 в таких размерах:
лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:
участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, - 1 000 гривен;
лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 3 100 гривен;
членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно пункту 1 статьи 10 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, - 650 гривен;
участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага - 450 гривен.
Денежная помощь ко Дню Независимости выплачивается украинцам ежегодно. В 2024 году среди тех, кто получил деньги, было 471 тыс. пенсионеров.
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