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Виплати на дитину: хто може отримати по 14 тисяч гривень на відпочинок

Фото: сім'ї з дітьми можуть отримати 14 тисяч гривень на відпочинок (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Родинам з дітьми виплачуватимуть додаткові кошти на оздоровлення. Сім'ї можуть отримати по 14 тисяч гривень на відпочинок дітей у Карпатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму "єОздоровлення".

Уряд цього року запровадив нову програму дитячого оздоровлення "гроші ходять за дитиною". Проєкт передбачає виплати сім'ям, за які можна купити путівки для дітей.

Родини можуть отримати по 14 165 гривень. Допомога передбачена для сімей з дітьми, які:

  • проживали на тимчасово окупованих територіях;
  • перебували у зоні бойових дій;
  • мешкають на кордоні з Росією.

Також виплати нараховують малозабезпеченим категоріям населення, а саме дітям з інвалідністю та багатодітних сімей.

За отримані гроші можна відправити дитину на відпочинок та оздоровлення до таборів, розташованих у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Розраховувати на допомогу можуть сім'ї з таких областей:

  • Дніпропетровської;
  • Донецької;
  • Запорізької;
  • Луганської;
  • Миколаївської;
  • Сумської;
  • Харківської;
  • Херсонської;
  • Чернігівської;
  • Київської.

Якщо родина підпадає під дію програми, один з батьків отримає сповіщення у мобільному застосунку "Дія".

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як можна оформити свідоцтво про народження дитини онлайн через портал "Дія".

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