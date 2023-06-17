ua ru
Нд, 18 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Виплати на дитину: хто може отримати по 14 тисяч гривень на відпочинок

Новость на русском →
Україна, Субота 17 червня 2023 23:35
Виплати на дитину: хто може отримати по 14 тисяч гривень на відпочинок Фото: сім'ї з дітьми можуть отримати 14 тисяч гривень на відпочинок (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Родинам з дітьми виплачуватимуть додаткові кошти на оздоровлення. Сім'ї можуть отримати по 14 тисяч гривень на відпочинок дітей у Карпатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму "єОздоровлення".

Уряд цього року запровадив нову програму дитячого оздоровлення "гроші ходять за дитиною". Проєкт передбачає виплати сім'ям, за які можна купити путівки для дітей.

Родини можуть отримати по 14 165 гривень. Допомога передбачена для сімей з дітьми, які:

  • проживали на тимчасово окупованих територіях;
  • перебували у зоні бойових дій;
  • мешкають на кордоні з Росією.

Також виплати нараховують малозабезпеченим категоріям населення, а саме дітям з інвалідністю та багатодітних сімей.

За отримані гроші можна відправити дитину на відпочинок та оздоровлення до таборів, розташованих у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Розраховувати на допомогу можуть сім'ї з таких областей:

  • Дніпропетровської;
  • Донецької;
  • Запорізької;
  • Луганської;
  • Миколаївської;
  • Сумської;
  • Харківської;
  • Херсонської;
  • Чернігівської;
  • Київської.

Якщо родина підпадає під дію програми, один з батьків отримає сповіщення у мобільному застосунку "Дія".

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як можна оформити свідоцтво про народження дитини онлайн через портал "Дія".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
виплати діти Карпаты Дия выплаты на ребенка
NEWS
Готується до суду в Гаазі? Путін спробував виправдати викрадення українських дітей
Готується до суду в Гаазі? Путін спробував виправдати викрадення українських дітей
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом