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Выплаты на ребенка: кто может получить по 14 тысяч гривен на отдых

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Украина, Суббота 17 июня 2023 23:35
Выплаты на ребенка: кто может получить по 14 тысяч гривен на отдых Фото: семьи с детьми могут получить 14 тысяч гривен на отдых (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Семьям с детьми будут выплачивать дополнительные средства на оздоровление. Семьи могут получить по 14 тысяч гривен на отдых детей в Карпатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу "єОздоровлення".

Правительство в этом году ввело новую программу детского оздоровления "деньги ходят за ребенком". Проект предусматривает выплаты семьям, за которые можно купить путевки для детей.

Семьи могут получить по 14 165 гривен. Помощь предусмотрена для семей с детьми, которые:

  • проживали на временно оккупированных территориях;
  • находились в зоне боевых действий;
  • проживают на границе с Россией.

Также выплаты начисляются малообеспеченным категориям населения, а именно детям с инвалидностью и многодетным семьям.

За полученные деньги можно отправить ребенка на отдых и оздоровление в лагеря, расположенные во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Тернопольской областях.

Рассчитывать на помощь могут семьи из следующих областей:

  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Луганской;
  • Николаевской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черниговской;
  • Киевской.

Если семья подпадает под действие программы, один из родителей получит уведомление в мобильном приложении "Дія".

Напомним, ранее мы объясняли, как можно оформить свидетельство о рождении ребенка онлайн через портал "Дія".

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