Виплати біженцям у країнах ЄС: де українцям платять найбільше

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), станом на лютий 2024 року у світі було зафіксовано близько 6,5 млн біженців з України. При цьому дехто з наших співгромадян може досі планувати виїзд за кордон на тлі воєнних дій у своєму регіоні. Саме ці люди найчастіше цікавляться виплатами, які отримують біженці у країнах ЄС.
РБК-Україна розповідає про низку європейських країн, в яких біженцям з України виплачують грошову соціальну допомогу.
Однією з найпопулярніших серед українських біженців європейських країн стала Польща. У цій країні українці поки що можуть оформити такі виплати:
Німеччину вважають лідером за кількістю переселенців з України. Від початку 2024 року розміри соціальної допомоги у цій країні зросли на 12%.
Виходячи з цього Bürgergeld, яка видається як основна підтримка для шукачів роботи, становить:
Після отримання тимчасового захисту у Франції українці отримують право на матеріальну допомогу (ADA), розмір якої залежить від кількості людей у родині.
В цілому, розмір фінансової підтримки на день становить:
Якщо ж держава не може надати біженцям безкоштовне житло, вони можуть отримувати додатково 7,40 євро (близько 324 грн) на день.
За версією автора YouTube-каналу Navimigrant Івана Задоріжного, до трійки країн, які в цілому допомагають біженцям з України найбільше, входять:
Це пояснюється не стільки сумами грошових виплат, скільки загальним рівнем соціальної підтримки переселенців - безкоштовною медициною, наданням безкоштовного чи пільгового житла, офіційним працевлаштуванням, безкоштовними курсами вивчення мови, безкоштовною освітою для дітей, гуманітарною допомогою тощо.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що країни Європи можуть виплачувати гроші українцям на повернення додому.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: УВКБ ООН (UNHCR), Sestry.eu, Bundesregierung.de, VisitUkraine.Today, YouTube-канал Navimigrant.
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