Виплати біженцям у країнах ЄС: де українцям платять найбільше

Польща

Однією з найпопулярніших серед українських біженців європейських країн стала Польща. У цій країні українці поки що можуть оформити такі виплати:

разово - 300 злотих (близько 3 056 грн) на особу - після прибуття на територію Польщі для оформлення формальностей

раз на рік - 300 злотих (близько 3 056 грн) злотих на дитину - у межах програми "Dobry start" для для придбання шкільного приладдя та підготовки до нового навчального року

щомісяця - 800 злотих (близько 8 150 грн) на дитину - у межах програми допомоги батькам чи опікунам "800+"

Німеччина

Німеччину вважають лідером за кількістю переселенців з України. Від початку 2024 року розміри соціальної допомоги у цій країні зросли на 12%.

Виходячи з цього Bürgergeld, яка видається як основна підтримка для шукачів роботи, становить:

для дітей до 5 років - 357 євро (близько 15 634 грн)

для дітей 6-13 років - 390 євро (близько 17 079 грн)

для підлітків 14-17 років - 471 євро (близько 20 626 грн)

для повнолітніх осіб - 451 євро (близько 19 750 грн)

для одного партнера сімейної пари - 506 євро (близько 22 159 грн)

для самотніх осіб або самотніх батьків - 563 євро (близько 24 655 грн)

Франція

Після отримання тимчасового захисту у Франції українці отримують право на матеріальну допомогу (ADA), розмір якої залежить від кількості людей у родині.

В цілому, розмір фінансової підтримки на день становить:

1 особа - 6,80 євро (близько 298 грн)

2 особи - 10,20 євро (близько 446 грн)

3 особи - 13,60 євро (близько 595 грн)

4 особи - 17,00 євро (близько 744 грн)

5 осіб - 20,40 євро (близько 893 грн)

Якщо ж держава не може надати біженцям безкоштовне житло, вони можуть отримувати додатково 7,40 євро (близько 324 грн) на день.

Які країни допомагають українцям найбільше

За версією автора YouTube-каналу Navimigrant Івана Задоріжного, до трійки країн, які в цілому допомагають біженцям з України найбільше, входять:

Бельгія

Норвегія

Німеччина

Це пояснюється не стільки сумами грошових виплат, скільки загальним рівнем соціальної підтримки переселенців - безкоштовною медициною, наданням безкоштовного чи пільгового житла, офіційним працевлаштуванням, безкоштовними курсами вивчення мови, безкоштовною освітою для дітей, гуманітарною допомогою тощо.