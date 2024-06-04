Выплаты беженцам в странах ЕС: где украинцам платят больше всего

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), по состоянию на февраль 2024 года в мире было зафиксировано около 6,5 млн беженцев из Украины. При этом некоторые из наших сограждан могут до сих пор планировать выезд за границу на фоне военных действий в своем регионе. Именно эти люди чаще всего интересуются выплатами, получаемыми беженцами в странах ЕС.
РБК-Украина рассказывает о ряде европейских стран, в которых беженцам из Украины выплачивают денежную социальную помощь.
Одной из популярнейших среди украинских беженцев европейских стран стала Польша. В этой стране украинцы пока могут оформить следующие выплаты:
Германию считают лидером по количеству переселенцев из Украины. С начала 2024 года размеры социальной помощи в этой стране выросли на 12%.
Исходя из этого, Bürgergeld, которая выдается как основная поддержка для соискателей работы, составляет:
После получения временной защиты во Франции, украинцы получают право на материальную помощь (ADA), размер которой зависит от количества людей в семье.
В целом размер финансовой поддержки на день составляет:
Если государство не может предоставить беженцам бесплатное жилье, они могут получать дополнительно 7,40 евро (около 324 грн) в день.
По версии автора YouTube-канала Navimigrant Ивана Задорожного, в тройку стран, которые в целом помогают беженцам из Украины больше всего, входят:
Это объясняется не столько суммами денежных выплат, сколько общим уровнем социальной поддержки переселенцев - бесплатной медициной, предоставлением бесплатного или льготного жилья, официальным трудоустройством, бесплатными курсами изучения языка, бесплатным образованием для детей, гуманитарной помощью и т.д.
Напомним, ранее мы рассказывали, что страны Европы могут выплачивать деньги украинцам на возвращение домой.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: УВКБ ООН (UNHCR), Sestry.eu, Bundesregierung.de, VisitUkraine.Today, YouTube-канал Navimigrant.
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