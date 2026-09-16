Виплати до 19 400 гривень від ЮНІСЕФ: хто та як може отримати грошову допомогу

У 2026 році організація реалізує чотири програми грошової допомоги. Її можуть надавати безпосередньо через ЮНІСЕФ та його партнерів або через державну систему соціального захисту України.

12 300 гривень після атаки або евакуації

Багатоцільову грошову допомогу можуть отримати сім'ї, які постраждали внаслідок ракетних ударів або обов'язкової евакуації з прифронтових територій.

Сім'ї можуть визначати у співпраці з місцевою владою. Після цього ЮНІСЕФ та партнери оцінюють, чи відповідає домогосподарство критеріям програми.

Кожен член сім'ї, який відповідає критеріям, може отримати 12 300 гривень. Ця сума розрахована приблизно на три місяці для покриття базових потреб.

Водночас сама по собі атака або евакуація не гарантує отримання коштів. Фінансування програми обмежене, а родина також має відповідати встановленим критеріям.

16 700 гривень для сімей, де є поранені або загиблі

Окрема екстрена допомога передбачена для сімей з дітьми, які безпосередньо постраждали від атак із застосуванням вибухової зброї.

Обов'язкова умова - щонайменше один член домогосподарства був поранений або загинув.

У такому випадку родина, яка відповідає критеріям, може отримати 16 700 гривень одноразово.

Допомога надається у межах послуг із ведення випадків у сфері захисту дітей. Вона може поєднуватися з іншою підтримкою, зокрема психологічною та психосоціальною.

Такі сім'ї зазвичай визначають фахівці із захисту дітей або соціальні працівники, яких підтримує ЮНІСЕФ та партнерські організації. Якщо родина потенційно відповідає критеріям, із нею зв'яжеться відповідний фахівець для оцінки потреб.

4 100 гривень через перебої з базовими послугами

Ще один вид допомоги передбачений для вразливих сімей, які постраждали через тривалі перебої з життєво важливими послугами внаслідок атак на критичну інфраструктуру.

Йдеться, зокрема, про проблеми з:

електропостачанням;

опаленням;

водопостачанням.

У межах поточної програми виплата становить 4 100 гривень на кожну особу, яка відповідає критеріям.

Допомогу зазвичай надають через місцеві органи соціального захисту. Сім'ї ідентифікують та перевіряють через державні системи, після чого відповідні органи здійснюють виплати.

Відкритої онлайн-реєстрації на цю програму ЮНІСЕФ не проводить. Запуск допомоги залежить від масштабу конкретної кризової ситуації, а інформацію про населені пункти, де вона доступна, повідомляє місцева влада.

19 400 гривень на підготовку до зими

ЮНІСЕФ також фінансує урядову програму зимової грошової допомоги. У сезоні 2026-2027 років сім'ї, які відповідають критеріям, отримають 19 400 гривень на домогосподарство.

Кошти призначені для додаткових витрат, пов'язаних із зимою, зокрема опаленням, паливом, комунальними послугами та теплим одягом.

Для отримання цієї допомоги потрібно одночасно відповідати двом умовам.

Хто може отримати зимову виплату

Перша умова - проживати у громаді, яка розташована в межах 0-20 км від лінії фронту, в одній із восьми областей:

Чернігівській;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Харківській;

Херсонській;

Миколаївській;

Сумській;

Запорізькій.

Перелік громад можна перевірити у відповідному списку ЮНІСЕФ.

Друга умова - відповідати щонайменше одному з 11 критеріїв вразливості.

До них, зокрема, належать сім'ї, які отримують підтримку через інвалідність члена родини або дитини, сім'ї з дітьми в альтернативних формах догляду, неповні та багатодітні сім'ї, внутрішньо переміщені родини, які отримують державну підтримку, а також домогосподарства, що отримують житлові субсидії та пільги на оплату комунальних послуг.

Як оформити зимову допомогу

Навіть якщо сім'я відповідає обом критеріям, для отримання виплати потрібно подати заявку.

Звернутися можна до:

Пенсійного фонду України;

ЦНАПу;

органу місцевої влади.

При цьому безпосередньо ЮНІСЕФ не реєструє сім'ї на цю програму, не визначає право на виплату і не здійснює індивідуальні виплати. Ці функції виконують державні органи, зокрема Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та Пенсійний фонд.

Дати прийому заяв, перелік необхідних документів та порядок оформлення рекомендують уточнювати у Пенсійному фонді, ЦНАПах і місцевих органах влади.

Зазначимо, у 2026 році ЮНІСЕФ більше не надає зимову допомогу в натуральній формі, зокрема твердим паливом.