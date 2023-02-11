Виплата премій в ЗСУ. Міноборони відповіло на головні питання

За словами Маляр, Міністерство оборони України отримує багато запитань з проханням прояснити зміни щодо порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям.

"Йдеться про нарахування додаткової грошової винагороди у 100 000 та 30 000 гривень, що виплачується військовослужбовцям, які проходять службу у військових частинах та підрозділах у складі угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача і перебувають у межах районів ведення бойових дій. На виконання рішення Кабміну, у всіх складових сил безпеки й оборони видано відповідні розпорядчі документи", - пояснила заступниця міністра.

В зв'язку з великою кількістю запитань та непорозумінь, щодо нововведень в ряді виплат, Міноборони відповіло на найпопулярніші запитання.

Чи на частину (пропорційно дням) додаткової винагороди у 100 000 грн претендують особи, які не виконують завдання безпосередньо з вогневого ураження (водії, які підвозять пальне, боєприпаси, харчів, воду інженери, зв'язківці, водії «медичок»)?

Новим порядком встановлено, що виконання завдань з вогневого ураження на лінії бойового зіткнення не є обов’язковою умовою для виплати додаткової винагороди в розмірі 100 000 гривень.

Відповідно до нового порядку військовослужбовцям, які задіяні до виконання завдань на “нулі”, а це зокрема люди, що:

підвозять дизельне пальне до танків;

доставляють харчові продукти та воду;

евакуюють особовий склад та майно;

облаштовують вогневі позиції;

забезпечують зв’язок.

Для цих військовослужбовців виплата додаткової винагороди здійснюється в розмірі 100 000 гривень пропорційно часу виконання цих завдань.

У разі виконання аналогічних завдань, згідно з бойовими наказами, щодо забезпечення військових частин, які виконують завдання за призначенням не на “нулі”, але в районах бойових дій, виплата такої винагороди здійснюється – у розмірі 30 000 гривень (в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань).

Чи отримає грошову допомогу сім’я заправника, зв'язківця, тиловика, який загинув не на "першій лінії"?

Виплата одноразової грошової допомоги сім’ям військовослужбовців, які загинули під час дії воєнного стану, здійснюється у разі загибелі під час виконання службових обов’язків та не залежить від місця загибелі: чи поблизу лінії бойового зіткнення, чи в районах ведення бойових дій, чи поза районами ведення бойових дій.

Чи новий порядок нарахування додаткової винагороди діє з 1 січня 2023 року?

Новий порядок виплати додаткової винагороди застосовується саме з 1 лютого 2023 року.

Я мобілізований військовослужбовець. Проходжу підготовку в навчальному центрі ДШВ ЗСУ в Житомирській області. Опановую спеціальність оператора ПТРК однієї із західних систем. Чи маю я право на отримання 30 000 гривень?

Виплата додаткової винагороди за період навчання військовослужбовців у навчальному центрі з метою опанування іноземної техніки не передбачена.

Я військовий медик Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (м. Харків). Щодня рятую життя військових, які надходять до нас із передової. Часто місто обстрілює ворог. Чи отримуватиму я додаткову грошову винагороду у розмірі 30 000 гривень?

Виплата додаткової винагороди у розмірі 30 000 гривень буде здійснюватися військовослужбовцям у разі виконання ними бойових чи спеціальних завдань згідно з бойовими наказами чи розпорядженнями, а військовий госпіталь включений до складу діючих угруповань військ ЗСУ (в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань).

Я офіцер цивільно-військового співробітництва. Надаю допомогу цивільному населенню у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення. Які види додаткової грошової винагороди я отримуватиму?

Виплата додаткової винагороди у разі виконання бойових чи спеціальних завдань на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових чи спеціальних завдань військовою частиною, чи підрозділом, у тому числі зведеним, першого ешелону оборони або наступу, контрнаступу чи контратаки до батальйону включно здійснюватиметься - в розмірі 100 000 гривень.

А у разі виконання бойових чи спеціальних завдань згідно з бойовими наказами чи розпорядженнями, пов’язаними із всебічним забезпеченням діючих угруповань військ ЗСУ безпосередньо в районах ведення воєнних, бойових дій здійснюється - у розмірі 30000 гривень (в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань).