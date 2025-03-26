Виплата пенсій без кордонів: Кабмін змінив правила для всіх українців

Як зазначається в повідомленні, раніше люди, які отримали довідку ВПО до 24 лютого 2022 року, та громадяни, які виїхали за кордон після цієї дати або проживають на ТОТ, мали окремий алгоритм отримання пенсій. Це ускладнювало отримання коштів.

"Відтепер такі пенсіонери можуть отримати свої пенсії на рахунок будь-якого банку України, а не лише Ощадбанку, як було до цього", - йдеться в повідомленні.

Також встановлено, що для отримання пенсій громадяни, які тимчасово проживають за кордоном або на ТОТ, мають раз на рік проходити фізичну ідентифікацію. Проходження фізичної ідентифікації має відбуватись щороку до 31 грудня.

Крім того, якщо пенсіонери проживають на ТОТ, вони мають здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців за умови, якщо в ці пів року пенсіонери не проходили фізичну ідентифікацію.

Такі вимоги встановлено для підтвердження того, що пенсіонер, який проживає за межами підконтрольної території України (наприклад, на ТОТ або за кордоном) - живий, і кошти пенсії зі своєї картки отримує саме він, пояснили в міністерстві.

У Мінсоцполітики звертають увагу на те, що виплата пенсій громадянам на ТОТ та тим, які виїхали з ТОТ, відбувається за умови підтвердження інформації про неодержання пенсії від РФ. Для цього необхідно написати заяву на ПФУ в довільній формі про неодержання пенсії від РФ, та подати до Пенсійного фонду України.

Пенсіонери в Україні

Нагадаємо, кількість пенсіонерів в Україні на 1 січня 2025 року становила 10,344 млн осіб. Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:

за віком - 72,59%

за інвалідністю - 15,21%

у разі втрати годувальника - 6,51%

за вислугу років - 5,12%

соціальні пенсії - 0,53%

довічне утримання суддів - 0,04%.

Середній розмір пенсії за 2024 рік зріс на 403,8 гривні або на 7,5% до 5 789,05 гривень. Інфляція за 2024 рік становила 12%.