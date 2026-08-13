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Виплата до Дня незалежності: чи можна витратити гроші на оплату "комуналки"

07:13 13.08.2026 Чт
2 хв
Українці до Дня незалежності можуть отримати від 450 до понад 3000 гривень
aimg Дмитро Левицький aimg Євген Буліменко Експерт
Фото: чи можна за виплату до Дня незалежності сплатити комунальні послуги (Getty Images)

Деякі українці можуть у 2026 році отримати грошову допомогу до Дня незалежності України.

РБК-Україна розпитало адвоката Євгена Буліменка, чи можна витратити ці кошти на оплату комунальних послуг.

Головне:

  • Хто отримає допомогу: УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих Захисників, учасники війни, колишні в'язні концтаборів та інші пільгові категорії.
  • Розмір виплати: У 2026 році сума разової грошової допомоги до Дня незалежності варіюється від 450 до 3 100 гривень (залежно від конкретного статусу).
  • На що можна витратити: Законодавство не встановлює жодних цільових обмежень.

Хто та скільки отримає грошей

За даними Пенсійного фонду, у 2026 році виплату до Дня незалежності отримають:

  • 3 100 гривень - українці, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів і гетто (I групи).
  • 2 900 гривень - люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів (II групи).
  • 2 700 гривень - люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів (III групи).
  • 1 000 гривень - УБД, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто та діти, які там народилися.
  • 650 гривень - члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших визначених категорій, які не одружилися вдруге.
  • 450 гривень - учасники війни, колишні в’язні концтаборів, люди, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з нацистським режимом.

Чи можна витратити на "комуналку"

За словами адвоката Буліменка, виплату до Дня незалежності можна витратити на будь-які потреби, в тому числі й на оплату комунальних послуг.

"Законодавство не містить жодних обмежень цільових обмежень або заборон щодо витрачання цих коштів", - зазначив він в коментарі РБК-Україна.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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