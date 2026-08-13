Виплата до Дня незалежності: чи можна витратити гроші на оплату "комуналки"

Деякі українці можуть у 2026 році отримати грошову допомогу до Дня незалежності України.
РБК-Україна розпитало адвоката Євгена Буліменка, чи можна витратити ці кошти на оплату комунальних послуг.
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За даними Пенсійного фонду, у 2026 році виплату до Дня незалежності отримають:
За словами адвоката Буліменка, виплату до Дня незалежності можна витратити на будь-які потреби, в тому числі й на оплату комунальних послуг.
"Законодавство не містить жодних обмежень цільових обмежень або заборон щодо витрачання цих коштів", - зазначив він в коментарі РБК-Україна.
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