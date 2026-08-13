Виплата до Дня незалежності: чи можна витратити гроші на оплату "комуналки"

Головне: Хто отримає допомогу: УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих Захисників, учасники війни, колишні в'язні концтаборів та інші пільгові категорії.

УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих Захисників, учасники війни, колишні в'язні концтаборів та інші пільгові категорії. Розмір виплати: У 2026 році сума разової грошової допомоги до Дня незалежності варіюється від 450 до 3 100 гривень (залежно від конкретного статусу).

У 2026 році сума разової грошової допомоги до Дня незалежності варіюється від 450 до 3 100 гривень (залежно від конкретного статусу). На що можна витратити: Законодавство не встановлює жодних цільових обмежень.

Хто та скільки отримає грошей

За даними Пенсійного фонду, у 2026 році виплату до Дня незалежності отримають:

3 100 гривень - українці, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів і гетто (I групи).

- українці, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів і гетто (I групи). 2 900 гривень - люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів (II групи).

- люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів (II групи). 2 700 гривень - люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів (III групи).

- люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів (III групи). 1 000 гривень - УБД, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто та діти, які там народилися.

- УБД, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто та діти, які там народилися. 650 гривень - члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших визначених категорій, які не одружилися вдруге.

- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших визначених категорій, які не одружилися вдруге. 450 гривень - учасники війни, колишні в’язні концтаборів, люди, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з нацистським режимом.

Чи можна витратити на "комуналку"

За словами адвоката Буліменка, виплату до Дня незалежності можна витратити на будь-які потреби, в тому числі й на оплату комунальних послуг.

"Законодавство не містить жодних обмежень цільових обмежень або заборон щодо витрачання цих коштів", - зазначив він в коментарі РБК-Україна.