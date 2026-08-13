Выплата ко Дню независимости: можно ли потратить деньги на оплату "коммуналки"

Некоторые украинцы могут получить в 2026 году денежную помощь ко Дню независимости Украины.
РБК-Украина расспросила адвоката Евгения Булименко, можно ли потратить эти средства на оплату коммунальных услуг.
Главное:
По данным Пенсионного фонда, в 2026 году выплату ко Дню независимости получат:
По словам адвоката Булименко, выплату ко Дню независимости можно потратить на любые нужды, в том числе и на оплату коммунальных услуг.
"Законодательство не содержит никаких ограничений целевых ограничений или запретов на расходование этих средств", - отметил он в комментарии РБК-Украина.
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