Виплата до Дня незалежності: чи можна витратити гроші на оплату "комуналки"
Деякі українці можуть у 2026 році отримати грошову допомогу до Дня незалежності України.
РБК-Україна розпитало адвоката Євгена Буліменка, чи можна витратити ці кошти на оплату комунальних послуг.
Головне:
- Хто отримає допомогу: УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих Захисників, учасники війни, колишні в'язні концтаборів та інші пільгові категорії.
- Розмір виплати: У 2026 році сума разової грошової допомоги до Дня незалежності варіюється від 450 до 3 100 гривень (залежно від конкретного статусу).
- На що можна витратити: Законодавство не встановлює жодних цільових обмежень.
Хто та скільки отримає грошей
За даними Пенсійного фонду, у 2026 році виплату до Дня незалежності отримають:
- 3 100 гривень - українці, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів і гетто (I групи).
- 2 900 гривень - люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів (II групи).
- 2 700 гривень - люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів (III групи).
- 1 000 гривень - УБД, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто та діти, які там народилися.
- 650 гривень - члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших визначених категорій, які не одружилися вдруге.
- 450 гривень - учасники війни, колишні в’язні концтаборів, люди, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з нацистським режимом.
Чи можна витратити на "комуналку"
За словами адвоката Буліменка, виплату до Дня незалежності можна витратити на будь-які потреби, в тому числі й на оплату комунальних послуг.
"Законодавство не містить жодних обмежень цільових обмежень або заборон щодо витрачання цих коштів", - зазначив він в коментарі РБК-Україна.
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