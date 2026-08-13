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Выплата ко Дню независимости: можно ли потратить деньги на оплату "коммуналки"

07:13 13.08.2026 Чт
2 мин
Украинцы ко Дню независимости могут получить от 450 до свыше 3000 гривен
aimg Дмитрий Левицкий aimg Евгений Булименко Эксперт
Выплата ко Дню независимости: можно ли потратить деньги на оплату "коммуналки" Фото: можно ли за выплату ко Дню независимости оплатить коммунальные услуги (Getty Images)
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Некоторые украинцы могут получить в 2026 году денежную помощь ко Дню независимости Украины.

РБК-Украина расспросила адвоката Евгения Булименко, можно ли потратить эти средства на оплату коммунальных услуг.

Главное:

  • Кто получит помощь: УБД, лица с инвалидностью в результате войны, члены семей погибших Защитников, участники войны, бывшие узники концлагерей и другие льготные категории.
  • Размер выплаты: В 2026 году сумма разовой денежной помощи ко Дню независимости варьируется от 450 до 3 100 гривен (в зависимости от конкретного статуса).
  • На что можно затратить: Законодательство не устанавливает никаких целевых ограничений.

Кто и сколько получит денег

По данным Пенсионного фонда, в 2026 году выплату ко Дню независимости получат:

  • 3 100 гривен - украинцы, имеющие особые заслуги перед Родиной, а также люди с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние узники концлагерей и гетто (I группы).
  • 2 900 гривен - люди с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние узники концлагерей (II группы).
  • 2 700 гривен - люди с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние узники концлагерей (III группы).
  • 1 000 гривен - УБД, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей, гетто и родившиеся там дети.
  • 650 гривен - члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны и других определенных категорий, которые не женились во второй раз.
  • 450 гривен - участники войны, бывшие узники концлагерей, люди, которых насильно вывезли на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с нацистским режимом.

Можно ли потратить на "коммуналку"

По словам адвоката Булименко, выплату ко Дню независимости можно потратить на любые нужды, в том числе и на оплату коммунальных услуг.

"Законодательство не содержит никаких ограничений целевых ограничений или запретов на расходование этих средств", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

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