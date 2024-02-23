Виплата боргів "зеленим" інвесторам дозволить державі отримати прибутки в майбутньому, - учасник ринку
Існуючі борги у галузі відновлюваної енергетики України погіршують інвестиційний клімат в державі, взаємодію компаній з іноземними банками, а також скорочують податкові відрахування до бюджетів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Галс Агро" Сергія Кравчука.
"Борги є по всім підприємствам ВДЕ. Неотримана виручка тягне за собою непогашення кредитів банкам, зменшення генерації, зменшення податкової бази, робочих місць, а також відсутність нових інвестицій та розвитку»" - сказав він.
За його словами, це потрібно розуміти та побудувати здорову систему розрахунків, що базується на реальних ринкових механізмах, а не на системі штучних обмежень.
Також він розповів, що заборгованість перед його компанією на початок року складала 140 млн грн.
"Зараз ще добавилося близько 30 млн за енергію, вироблену з кінця січня. Третина нашого річного виробітку", - зазначив Кравчук.
Як повідомлялося, галузь відновлюваної енергетики в Україні потребує повного погашення старих боргів за 2022-2023 роки та заходів від держави, щоб вони не накопичувалися надалі, вважає Ігор Тинний, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.