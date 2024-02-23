Виплата боргів "зеленим" інвесторам дозволить державі отримати прибутки в майбутньому, - учасник ринку

Існуючі борги у галузі відновлюваної енергетики України погіршують інвестиційний клімат в державі, взаємодію компаній з іноземними банками, а також скорочують податкові відрахування до бюджетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Галс Агро" Сергія Кравчука.

"Борги є по всім підприємствам ВДЕ. Неотримана виручка тягне за собою непогашення кредитів банкам, зменшення генерації, зменшення податкової бази, робочих місць, а також відсутність нових інвестицій та розвитку»" - сказав він.

За його словами, це потрібно розуміти та побудувати здорову систему розрахунків, що базується на реальних ринкових механізмах, а не на системі штучних обмежень.

Також він розповів, що заборгованість перед його компанією на початок року складала 140 млн грн.

"Зараз ще добавилося близько 30 млн за енергію, вироблену з кінця січня. Третина нашого річного виробітку", - зазначив Кравчук.

Як повідомлялося, галузь відновлюваної енергетики в Україні потребує повного погашення старих боргів за 2022-2023 роки та заходів від держави, щоб вони не накопичувалися надалі, вважає Ігор Тинний, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики