Виплата боргів "зеленим" інвесторам буде стимулювати відновлення енергетики, - учасник ринку

"Відновлення енергетики більше не просто інфраструктурна задача. Це – питання стійкості, безпеки та довіри до держави", – наголосив він.

Він вказує, що, за даними профільних асоціацій, борги перед виробниками "зеленої" електроенергії досягли 22 млрд грн. Найбільші суми недоплат припадають на 2022 рік (63%) і 2024 рік (87%). Наразі заборгованість НЕК "Укренерго" перед підприємством "Гарантований покупець" становить 16,3 млрд грн.

Корф пояснює, що інвестори звернулися до Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) із закликом допомогти вирішити боргову проблему. А саме: визнати протиправною формулу розрахунку небалансів за 2021–2022 роки, врегулювати механізм погашення заборгованості та погодити нову формулу з урахуванням рішень суду.

На думку Корфа, діалог щодо боргів виходить за рамки правової площини.

"Це - про розблокування інвестиційного потенціалу. Коли сектор отримує сигнали, що держава визнає зобов’язання та шукає механізми їх виконання, це працює як гарант для нових вливань", - підкреслив він.

Він також додав, що повернуті кошти будуть реінвестовані в нові проєкти, оскільки український бізнес неодноразово демонстрував відповідальність у відбудові енергетики.