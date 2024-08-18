Як виписати співвласника житла, якщо він довго не проживає у квартирі чи будинку: роз'яснення юриста

Питання про можливість виписки співвласника квартири, який не проживає за адресою та не сплачує комунальні послуги, часто постає серед власників нерухомості.

РБК-Україна розбиралося, як можна вирішити це питання із юристкою практики нерухомості та будівництва ЮК "Приходько та Партнери" Ангеліною Овсянко.

На перший погляд, логічним здається, що відсутність мешканця та несплата ним рахунків можуть стати підставою для позбавлення його права на користування житлом. Проте українське законодавство та судова практика однозначно стверджують протилежне, зазначає юристка.

Право на користування нерухомістю залишається непорушним

Законодавство України не передбачає можливості позбавлення співвласника права користування житлом через тривалу відсутність або несплату комунальних послуг.

Співвласник, який володіє часткою у квартирі, зберігає своє право на користування цим приміщенням незалежно від того, чи проживає він там фактично, чи ні. Це право залишається чинним, поки співвласник не вирішить добровільно відмовитися від своєї частки або не укладе відповідну угоду з іншими власниками.

Судова практика: приклад Верховного Суду України

Практика Верховного Суду України підтверджує цей підхід. Зокрема, у справі №759/1746/16-ц Верховний Суд чітко зазначив, що навіть тривала відсутність особи за місцем реєстрації не може бути підставою для позбавлення її права на користування житлом.

"Це рішення стало важливим прецедентом у питаннях нерухомості, підтверджуючи, що право власності та користування майном в Україні захищене, навіть якщо особа тривалий час не проживає у квартирі", – говорить Ангеліна Овсянко.

Коли можливо виписати співвласника

Процес виписки співвласника може бути ініційований лише за наявності підстав, передбачених законодавством. Це може включати, наприклад, добровільний продаж своєї частки іншому співвласнику або сторонній особі.

Однак, інші співвласники мають переважне право на викуп цієї частки. Якщо домовленості між співвласниками не досягнуто, питання можна вирішити лише через суд.

Альтернативний варіант

Юристка розповідає, що один із можливих варіантів розв'язання конфлікту – це викуп частки нерухомості у співвласника, який не проживає у квартирі. Цей процес може бути здійснений через досягнення угоди між співвласниками або через судове рішення.

Законодавство України надає переважне право викупу частки іншим співвласникам. Це означає, що співвласники можуть придбати частку за тією ж ціною, яку пропонує стороння особа.

Вирішення питань щодо володіння та користування майном, включаючи можливий викуп частки, можливе лише через добровільну домовленість між співвласниками або у судовому порядку. Законодавство України чітко захищає права співвласників, незалежно від їхньої фактичної присутності у квартирі.