Как выписать совладельца жилья, если он долго не живет в квартире или доме: разъяснения юриста

Вопрос о возможности выписки совладельца квартиры, который не проживает по адресу и не платит за коммунальные услуги, часто возникает среди владельцев недвижимости.

РБК-Украина разбиралось, как можно решить этот вопрос с юристкой практики недвижимости и строительства ЮК "Приходько и Партнеры" Ангелиной Овсянко .

На первый взгляд логичным кажется, что отсутствие жильца и неуплата им счетов могут стать основанием для лишения его права на пользование жильем. Однако украинское законодательство и судебная практика однозначно утверждают обратное, отмечает юрист.

Право на пользование недвижимостью остается незыблемым

Законодательство Украины не предусматривает возможности лишения совладельца права пользования жильем из-за длительного отсутствия или неуплаты коммунальных услуг.

Совладелец, владеющий долей в квартире, сохраняет свое право на пользование этим помещением независимо от того, проживает ли он там фактически или нет. Это право остается в силе, пока совладелец не решит добровольно отказаться от своей доли или не заключит соответствующее соглашение с другими собственниками.

Судебная практика: пример Верховного Суда Украины

Практика Верховного суда Украины подтверждает этот подход. В частности, по делу №759/1746/16-ц Верховный Суд четко отметил, что даже длительное отсутствие лица по месту регистрации не может быть основанием для лишения его права на пользование жильем.

"Это решение стало важным прецедентом в вопросах недвижимости, подтверждая, что право собственности и пользования имуществом в Украине защищено, даже если лицо длительное время не проживает в квартире", – говорит Ангелина Овсянко.

Когда можно выписать совладельца

Процесс выписки совладельца может быть инициирован только при наличии оснований, предусмотренных законодательством. Это может включать, например, добровольную продажу своей доли другому совладельцу или постороннему лицу.

Однако другие совладельцы имеют преимущественное право на выкуп этой доли. Если договоренность между совладельцами не достигнута, вопрос можно решить только через суд.

Альтернативный вариант

Юрист рассказывает, что один из возможных вариантов разрешения конфликта – это выкуп доли недвижимости у совладельца, не проживающего в квартире. Этот процесс может быть осуществлен путем достижения соглашения между совладельцами или судебного решения.

Законодательство Украины предоставляет преимущественное право выкупа доли другим совладельцам. Это означает, что совладельцы могут приобрести долю по той же цене, которую предлагает постороннее лицо.

Разрешение вопросов по владению и пользованию имуществом, включая возможный выкуп доли, возможно только через добровольную договоренность между совладельцами или в судебном порядке. Законодательство Украины четко защищает права совладельцев независимо от их фактического присутствия в квартире.