Не випили норму води протягом дня? Ось що потрібно зробити ввечері

Недостатнє споживання води протягом дня може негативно вплинути на роботу організму, спричинити втому, сухість шкіри та зниження концентрації. Якщо ви не випили денну норму води, важливо ввечері компенсувати дефіцит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well .

Скільки води пити в день

Загальні рекомендації щодо споживання води на день для дорослих:

жінки: приблизно 2,7 літра води на день (враховуючи всі напої і їжу)

чоловіки: приблизно 3,7 літра води на день

Дієтолог Аманда Бівер розповіла, кількість води залежить від різних факторів і навіть може змінюватися щодня. П отреби у воді будуть відрізнятися залежно від рівня фізичних навантажень та таких факторів, як кількість клітковини, яку ми споживаємо.

Найкращими джерелами води є огірки, помідори, салат, виноград, кавун, селера, болгарський перець та апельсини.

Вона також називає рідку їжу, таку як йогурт, супи та смузі чудовим вибором для людей, які хочуть задовольнити деякі свої потреби у гідратації за допомогою дієти.

Що зробити ввечері, якщо ви випили мало води вдень

Якщо ви забули випити достатньо води протягом дня, Бівер рекомендує повільно пити її протягом вечора та з'їсти зволожувальну вечерю, таку як суп і салат. Також гарною ідеєю буде уникати напоїв, які можуть погіршити зневоднення, таких як алкоголь.

До того ж варто уникати вживання кофеїновмісних продуктів і напоїв під час вечері, оскільки кофеїн є сечогінним засобом.

Намагатися випити добову норму у води за вечерею та перед сном не варто. Все тому, що це може призвести до запаморочення та сплутаність свідомості, і це може бути навіть смертельно небезпечно, якщо ми вип'ємо забагато води.

Натомість, найкраще випити трохи води ввечері та спланувати, як випити норму завтра. Наприклад, покладіть пляшку з водою поруч із ключами від машини, це допоможе вам не забути взяти її з собою на роботу чи в спортзал.

Якщо проблема не стільки в наявності води, а у відсутності мотивації пити її протягом дня, то варто знайти смачніші та цікавіші способи зволоження.