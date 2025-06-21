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Не выпили норму воды в течение дня? Вот что нужно сделать вечером

Суббота 21 июня 2025 14:15
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Не выпили норму воды в течение дня? Вот что нужно сделать вечером Что делать, если не выпили норму воды днем (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Недостаточное потребление воды в течение дня может негативно повлиять на работу организма, вызвать усталость, сухость кожи и снижение концентрации. Если вы не выпили дневную норму воды, важно вечером компенсировать дефицит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.

Сколько воды пить в день

Общие рекомендации по потреблению воды в день для взрослых:

  • женщины: примерно 2,7 литра воды в день (учитывая все напитки и еду)
  • мужчины: примерно 3,7 литра воды в день

Диетолог Аманда Бивер рассказала, количество води зависит от разных факторов и даже может меняться ежедневно. Потребности в воде будут отличаться в зависимости от уровня физических нагрузок и таких факторов, как количество клетчатки, которую мы потребляем.

Лучшими источниками воды являются огурцы, помидоры, салат, виноград, арбуз, сельдерей, болгарский перец и апельсины.

Она также называет жидкую пищу, такую как йогурт, супы и смузи отличным выбором для людей, которые хотят удовлетворить некоторые свои потребности в гидратации с помощью диеты.

Что сделать вечером, если вы выпили мало воды днем

Если вы забыли выпить достаточно воды в течение дня, Бивер рекомендует медленно пить ее в течение вечера и съесть увлажняющий ужин, такой как суп и салат. Также хорошей идеей будет избегать напитков, которые могут ухудшить обезвоживание, таких как алкоголь.

К тому же стоит избегать употребления кофеиносодержащих продуктов и напитков во время ужина, поскольку кофеин является мочегонным средством.

Пытаться выпить суточную норму в воды за ужином и перед сном не стоит. Все потому, что это может привести к головокружению и спутанность сознания, и это может быть даже смертельно опасно, если мы выпьем слишком много воды.

Вместо этого лучше всего выпить немного воды вечером и спланировать, как выпить норму завтра. Например, положите бутылку с водой рядом с ключами от машины, это поможет вам не забыть взять ее с собой на работу или в спортзал.

Если проблема не столько в наличии воды, а в отсутствии мотивации пить ее в течение дня, то стоит найти более вкусные и интересные способы увлажнения.

Например, можно добавить в воду лимон и мяту, чтобы улучшить вкус.

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