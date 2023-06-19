Випередив Роналду. Ветеран збірної Іспанії першим виграв європейський требл

37-річний фланговий виконавець вийшов у старті "Фурії Рохи" на фінал турніру проти Хорватії (0:0, пенальті – 5:4). Оборонець відіграв 96 хвилин і в овертаймі був замінений на представника мадридського "Реала" Дані Карвахаля.

Саме "вершковий" оборонець реалізував вирішальний пенальті в післяматчевій серії одинадцятиметрових. Точність конкурента та вдала гра на лінії воріт голкіпера Унаї Сімона дозволили Навасу здобути черговий трофей у тривалій ігровій кар'єрі. Раніше він завоював черговий кубок Ліги Європи зі "Севільєю".

Хесус Навас – перший футболіст в історії, який виграв чемпіонат світу, чемпіонат Європи та Лігу націй. У лавах збірної Іспанії він тріумфував на Мундіалі в ПАР у 2010 році, переміг на Євро-2012 у Києві та тепер здобув кубок наймолодшого європейського турніру на рівні національних команд.

У сезоні 2018/19 турнір виграла збірна Португалії. Перед цим португальці тріумфували на Євро-2016. Натомість у сезоні 2020/21 гору взяла збірна Франції – чемпіон світу-2018. Отже, Навас випередив мінімум двох зірок першої величини – Кріштіану Роналду та Кіліана Мбаппе. Перший не перемагав на Мундіалях, а другий – на Євро.

Хто такий Хесус Навас

Уродженець андалусійського містечка Лос-Паласьйос, вихованець "Севільї". На професіональному рівні дебютував у складі нервіонців ще в сезоні 2004/05.

Загалом провів у складі "Севільї" 16 сезонів. Ще чотири років відіграв за англійський "Манчестер Сіті", з яким переміг в АПЛ 2013/14 і здобув два Кубка ліги. Повернувся на батьківщину через психологічні проблеми, що виникли через тривале перебування далеко від рідної оселі.

Із рідною командою Навас двічі тріумфував у Кубку Іспанії, здобув Суперкубок Іспанії-2007, чотири рази виграв Лігу Європи та переміг у Суперкубку УЄФА-2006. У лавах збірної Іспанії провів 48 матчів, у яких забив 5 м'ячів.