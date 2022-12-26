Випав з вікна. В Індії знайшли загиблим депутата "Єдиної Росії", - ЗМІ

Це сталося у місті Раягада на сході Індії біля Бенгальської затоки. Антов розбився насмерть, випавши з вікна готелю.

Поліція Індії повідомляє, що це сталося через два дні після того, як його попутника Володимира Біденова знайшли мертвим у своєму номері на першому поверсі готелю з кількома порожніми пляшками вина навколо нього.

З приводу смерті Антова старший офіцер індійської поліції сказав, що це, схоже на самогубство.