UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Випав з вікна. В Індії знайшли загиблим депутата "Єдиної Росії", - ЗМІ

Фото: депутат "Єдиної Росії" Павло Антов (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

В Індії під час відпочинку загинув 65 річний депутат "Єдиної Росії" Павло Антов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Це сталося у місті Раягада на сході Індії біля Бенгальської затоки. Антов розбився насмерть, випавши з вікна готелю.

Поліція Індії повідомляє, що це сталося через два дні після того, як його попутника Володимира Біденова знайшли мертвим у своєму номері на першому поверсі готелю з кількома порожніми пляшками вина навколо нього.

З приводу смерті Антова старший офіцер індійської поліції сказав, що це, схоже на самогубство.

Нагадаємо, в Петербурзі на 67 році життя помер генеральний директор компанії "Адміралтейські верфі", яка виготовляла підводні човни-носії для "Калібрів", Олександр Бузаков.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
померзагинувРосійська Федерація