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Выпал из окна. В Индии нашли погибшим депутата "Единой России", - СМИ

Фото: депутат "Единой России" Павел Антов (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

В Индии во время отдыха погиб 65-летний депутат "Единой России" Павел Антов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV .

Это произошло в городе Раягада на востоке Индии у Бенгальского залива. Антов разбился насмерть, выпав из окна гостиницы.

Полиция Индии сообщает, что это произошло через два дня после того, как его попутчик Владимир Биденов был найден мертвым в своем номере на первом этаже отеля с несколькими пустыми бутылками вина вокруг него.

По поводу смерти Антова старший офицер индийской полиции сказал, что это похоже на самоубийство.

Напомним, в Петербурге на 67 году жизни скончался генеральный директор компании "Адмиралтейские верфи", которая производила подводные лодки-носители для "Калибров", Александр Бузаков.

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