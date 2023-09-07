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Випалені дерева та уламки дрону. ЗМІ показали місце падіння російського БпЛА в Румунії

Фото: Випалені дерева та уламки дрону. ЗМІ показали місце падіння російського БпЛА в Румунії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На місці удару російського БпЛА, який нещодавно впав на території Румунії, можна побачити обгорілі дерева та уламки самого ж безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Перебуваючи в Чаталкіої журналіст продемонстрував наслідки потужного удару й вибуху російського БпЛА. Дерева на місці інциденту обгоріли та залишились без листя. 

Попри те, що військові слідчі вже завершили свою роботу зі збору фрагментів БпЛА, журналіст виявив й інші шматки безпілотника. 

За словами джерел видання, які беруть участь в розслідуванні, БпЛА нібито не мав вибухового навантаження, однак міг використовуватись в шпигунських цілях. 

 Що цьому передувало

В ніч на 4 вересня російські окупанти вкотре здійснили атаку дронами-камікадзе "Шахед" на портову інфраструктуру України в Одеській області. 

Як відзначили в Міністерстві закордонних справ України, БпЛА вдарили також й по території Румунії, втім румунські МЗС й Міноборони цю інформацію одразу спростували. Зокрема інформацію спочатку заперечив й президент Клаус Йоганніс. Пізніше лідер країни все ж визнав це та заявив, що після обстеження території було виявлено фрагменти, які "можуть бути від дрона". 

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