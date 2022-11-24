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Без мережі. По Україні проблеми з мобільним зв'язком: що відомо

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Україна, Четвер 24 листопада 2022 16:56
Без мережі. По Україні проблеми з мобільним зв'язком: що відомо Фото: чому в Україні проблеми з мобільним зв'язком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Катерина Гончарова

Після вчорашньої російської ракетної атаки на об'єкти української енергетичної інфраструктури у Києві та майже всіх областях України спостерігаються проблеми зі зв'язком.

РБК-Україна дізналося в українських мобільних операторів, в чому проблема.

Kyivstar

Як розповіли РБК-Україна в компанії Kyivstar, наразі через відсутність енергопостачання у більшості областей України спостерігається складна ситуація із роботою мобільних мереж всіх операторів, а не лише Kyivstar.

"Але Kyivstar використовує усі технічні можливості для того, щоб зменшити вплив відключень на роботу мережі. Зараз для підтримання роботи мережі там, де це можливо, задіяно до 260 мобільних та близько 400 стаціонарних генераторів, працюють всі бригади нашої компанії та підрядних організацій, у дорозі постійно більше 100 машин, які регулярно доставляють паливо у всіх регіонах. Лише за добу ми використали більше 60 000 літрів пального", - розповіли у компанії.

LifeCell

У компанії LifeCell розповіли РБК-Україна, що також спостерігають проблеми з мобільним зв'язком по всій Україні.

"Підтримуємо вузлові сайти на генераторах, довозимо паливо, робимо все, що можемо", - сказав представник мобільного оператора.

Коли чекати покращення ситуації

Як зазначають в компанії Kyivstar, повноцінне відновлення роботи мобільних мереж буде відбуватися поступово разом із відновленням електропостачання. У LifeCell теж зазначили, що поновлення зв'язку залежить від енергопостачання.

Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що мобільний зв'язок вже поступово відновлюється. Найкраща ситуація з роботою базових станцій у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях.

А от у Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях наразі зберігаються труднощі в роботі.

"Енергетики працюють без упину, щоб скоріше відновити електроенергію. Разом з нею поступово повертається і зв‘язок. Телеком-компанії точково продовжують працювати на генераторах, десятки з яких ми передали раніше", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, вчора РБК-Україна розповідало, скільки може працювати мобільний зв'язок в умовах відключення світла.

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