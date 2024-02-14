Винятків не буде. Для біженців в Естонії запроваджують нові правила у школах

Зазначається, що 1 вересня всі діти перших і четвертих класів повинні будуть розпочати навчання за звичайним навчальним планом з естонською мовою викладання. Винятку не буде і для українських біженців, які відвідують талліннську школу Räägu, засновану для них.

"Що стосується школи Ряегу, ми вирішили не відкривати там перші класи, тому цих дітей переведуть до шкіл поблизу місця їхнього проживання. А четвертий клас почне навчатися естонською мовою", – сказав заступник мера Таллінна Андрей Канте.

До осені школі потрібно буде знайти нових учителів, які володіють естонською на високому рівні, щоб вести три класи, які зараз навчають українські педагоги.

"Коли діти, які зараз навчаються в першому класі, закінчать шостий клас, ця школа закриється", – зазначив чиновник.

Українські діти від 7 класу також навчаються в державній школі Vabaduse, де 60% уроків викладають естонською мовою.

Перехід на навчання естонською мовою вплине і на вчителів шкіл, де досі була російська мова навчання. Вони повинні будуть володіти естонською на поглибленому рівні. Українські вчителі переважно не відповідають цим вимогам.

У Талліні організовують мовні тренінги для викладачів, проте чиновники вважають, що значна частина українських педагогів не зможуть до осені оволодіти естонською на необхідному рівні.