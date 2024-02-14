Исключений не будет. Для беженцев в Эстонии вводят новые правила в школах

Отмечается, что 1 сентября все дети первых и четвертых классов должны будут начать обучение по обычному учебному плану с эстонским языком преподавания. Исключения не будет и для украинских беженцев, посещающих таллинскую школу Räägu, основанную для них.

"Что касается школы Ряегу, мы решили не открывать там первые классы, поэтому этих детей переведут в школы вблизи места их проживания. А четвертый класс начнет учиться на эстонском языке", – сказал заместитель мэра Таллинна Андрей Канте.

До осени школе нужно будет найти новых учителей, которые владеют эстонским на высоком уровне, чтобы вести три класса, которые сейчас обучают украинские педагоги.

"Когда дети, которые сейчас учатся в первом классе, окончат шестой класс, эта школа закроется", – отметил чиновник.

Украинские дети от 7 класса также учатся в государственной школе Vabaduse, где 60% уроков преподают на эстонском языке.

Переход на обучение на эстонском языке повлияет и на учителей школ, где до сих пор был русский язык обучения. Они должны будут владеть эстонским на углубленном уровне. Украинские учителя преимущественно не отвечают этим требованиям.

В Таллине организуют языковые тренинги для преподавателей, однако чиновники считают, что значительная часть украинских педагогов не смогут до осени овладеть эстонским на необходимом уровне.