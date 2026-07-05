Винуватцю ДТП з 12 загиблими на Миколаївщині оголосили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру водію Nissan Murano, якого затримали після смертельної ДТП з мікроавтобусом на Миколаївщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Водію повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася вранці 4 липня на Миколаївщині. Маршрутний мікроавтобус Mercedes Sprinter віз пасажирів з Одеси до Миколаєва, коли, за даними Нацполіції, на зустрічну смугу виїхав водій кросовера Nissan Murano.

Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся і врізався у вантажний Volvo.

Водій кросовера втік з місця події, однак поліція встановила його особу і затримала в рамках спеціальної операції.