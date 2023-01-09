Винуватий Telegram? У Путіна ухилилися від питання про нову мобілізацію

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков ухилився від питання щодо нової хвилі мобілізації. Заявив про те, що необхідно нібито слухати лише владу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".
Відповідаючи на питання щодо інформації про нову хвилю мобілізації в Росії, яка шириться в Telegram-канал, Пєсков заявив, що "все багато разів було сказано" офіційною владою.
"Не потрібно надавати такого значення загалом Telegram-каналам. Головним чином першоджерелом є офіційна влада на чолі з президентом Російської Федерації. Не потрібно перебільшувати Telegram-канали", - додав прессекретар.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, Росія готується мобілізувати ще до 500 тисяч військовозобов’язаних у січні.
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