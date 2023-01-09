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Винуватий Telegram? У Путіна ухилилися від питання про нову мобілізацію

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Понеділок 09 січня 2023 13:01
Винуватий Telegram? У Путіна ухилилися від питання про нову мобілізацію Фото: Дмитро Пєсков, прессекретар президента Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков ухилився від питання щодо нової хвилі мобілізації. Заявив про те, що необхідно нібито слухати лише владу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".

Відповідаючи на питання щодо інформації про нову хвилю мобілізації в Росії, яка шириться в Telegram-канал, Пєсков заявив, що "все багато разів було сказано" офіційною владою.

"Не потрібно надавати такого значення загалом Telegram-каналам. Головним чином першоджерелом є офіційна влада на чолі з президентом Російської Федерації. Не потрібно перебільшувати Telegram-канали", - додав прессекретар.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, Росія готується мобілізувати ще до 500 тисяч військовозобов’язаних у січні.

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