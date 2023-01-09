Виноват Telegram? У Путина уклонились от вопроса о новой мобилизации

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков уклонился от вопроса о новой волне мобилизации. Заявил о том, что необходимо якобы слушать только власть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " ТАСС ".

Отвечая на вопрос касаемо информации о новой волне мобилизации в России, которая распространяется в Telegram-канал, Песков заявил, что "все много раз было сказано" официальными властями.

"Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам. Главным образом первоисточником являются официальные власти во главе с президентом Российской Федерации. Не нужно преувеличивать Telegram-каналы", - добавил пресс-секретарь.