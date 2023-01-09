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Виноват Telegram? У Путина уклонились от вопроса о новой мобилизации

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Понедельник 09 января 2023 13:01
Виноват Telegram? У Путина уклонились от вопроса о новой мобилизации Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков уклонился от вопроса о новой волне мобилизации. Заявил о том, что необходимо якобы слушать только власть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

Отвечая на вопрос касаемо информации о новой волне мобилизации в России, которая распространяется в Telegram-канал, Песков заявил, что "все много раз было сказано" официальными властями.

"Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам. Главным образом первоисточником являются официальные власти во главе с президентом Российской Федерации. Не нужно преувеличивать Telegram-каналы", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, Россия готовится мобилизовать еще до 500 тысяч военнообязанных в январе.

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